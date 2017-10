'No que depender de mim, meu filho não será machista', diz Tainá Muller

Com look all white, Tainá Müller participou da coletiva de imprensa de O Outro Lado do Paraíso, nova novela das 9. A atriz viverá a dermatologista Aura, que terá um envolvimento amoroso com Gael, personagem de Sérgio Guizé.

Mãe do pequeno Martin, fruto de seu relacionamento com Henrique Sauer, a atriz está realizada em sua nova fase pessoal e profissional: "A mãe é um ser imperfeito. Ser mãe, assim como qualquer questão humana, é uma busca. Então, estou buscando sempre o meu melhor. Sempre sonhei com a maternidade, desde pequena."





Sobre o corpo, ela se diz desencanada com a obsessão pela magreza. "A cobrança em cima da mulher é muito grande. Temos que ser magras, fitness, ativas, essa cobrança cruel de querer saber como está a barriga da mulher depois que ela pariu. Eu amamentei por um ano e três meses, voltando à forma de maneira natural. Vai de corpo pra corpo...não é um mérito quem emagrece mais rápido", diz.

"As roupas demoram a voltar um pouco. Mas meu médico me disse que, para o corpo voltar mesmo, é um ano e meio. Hoje eu entro nas roupas, mas levou mais de um ano para isso. São transformações naturais...seria ótimo se tudo fosse rápido, mas as coisas levam tempo."

Tema central da novela, o machismo terá relação com a personagem de Tainá e Guizé: "O machismo não só reprime as mulheres, mas os homens também. Eles são aprisionados por esse modelo de masculinidade que tem que provar o tempo todo. É aprisionante e não quero que meu filho faça parte disso. No que depender de mim, ele não será machista. Espero que o munde se transforme também."

Quem