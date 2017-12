Ninguém tem ideia do que isso significa, diz Wanessa após dueto com Sandy

Uma participação inesperada e inusitada agitou o show da cantora Sandy no palco do Citibank Hall na noite deste sábado (16) em São Paulo. Em um determinado momento da apresentação, a cantora chamou Wanessa Camargo para fazer um dueto.

Ninguém possui ideia do que isso significa. Que noite especial. Em mim só mora amor, escreveu Wanessa, em sua conta no Instagram.

A declaração ocorre depois de Wanessa fazer um dueto com Sandy no show. Elas cantaram canções ícones de cada uma, como O Amor Não Deixa e Lenda.



Foto postada por Wanessa no Instagram (Foto: Reprodução)

Filhas de cantores famosos do cenário sertanejo, a relação entre Sandy e Wanessa sempre gerou muitas especulações sobre uma não gostar da outra. Sandy iniciou a carreira primeiro ao lado do irmão, Junior, e depois de 17 anos os irmãos encerraram a dupla e seguiram carreira solo.

Filha de Zezé Di Camargo, Wanessa surgiu depois e logo foi apontada como rival de Sandy. Porém, Wanessa sempre afirmou ser fã de Sandy e que as duas sempre foram categóricas em afirmar que não havia rixa entre elas. As duas, inclusive, ficaram grávidas quase ao mesmo tempo Sandy do primeiro filho, e Wanessa do segundo.

Após esse dueto durante o encerramento da turnê Meu Canto, de Sandy, em São Paulo, as duas cantoras mostram que essa rivalidade fora dos palcos nunca existiu.

Em seu show, Sandy abre o seu universo musical com o repertório de seus dois álbuns solos e canções de sua época de dupla com o irmão, Junior.

Folhapress