Nick Jonas lançou nesta quarta-feira (13), um clipe para a faixa "Home", composição para o filme O Touro Ferdinando e uma das músicas indicadas ao Globo de Ouro como melhor canção original.



Na trama, Ferdinando (John Cena) é um touro de bom coração que é confundido com uma besta feroz. Ele é capturado de sua casa e começa uma jornada para voltar. O lançamento no Brasil está marcado para 11 de janeiro.

O cantor está concorrendo do Globo de Ouro, na categoria de Melhor Canção Original, com a música Home, do filme O Touro Ferdinando, ao lado de Justin Tranter e Nick Monson. Em entrevista ao site E!, o cantor revelou quer recebeu a notícia de um jeito um pouco assustador.

“Eu acordei de manhã com um de meus amigos batendo na minha porta porque eu não estava respondendo no celular. Ele me entregou o telefone dele e, de cara, achei que algo estava errado. Mas era o meu empresário me dando a notícia e eu surtei”, contou.

No Instagram, o astro, que esteve no Brasil no último final de semana, comemorou a notícia e ainda agradeceu a família. “Nós conseguimos! Eu não tenho palavras. Obrigado à minha família por ser a inspiração para essa música”, disse.

O Globo de Ouro acontece no dia 7 de janeiro de 2018.

Confira o Clipe:







Omelete