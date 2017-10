Niall Horan, do One Direction, anuncia dois shows no Brasil em 2018

Niall Horan anunciou neste domingo (1º) que fará dois shows no Brasil em 2018. Ele se apresenta no Rio de Janeiro no dia 8 de julho e em São Paulo no dia 10 de julho.

O cantor vai lançar "Flicker", seu primeiro álbum solo, no dia 20 de outubro. Ele se apresentava no Vivo Rio quando revelou a capa do disco e anunciou planos para a turnê "Flicker World Tour 2018" que o trará novamente para o país.

A venda de ingressos começa nesta terça (3). Os ingressos para o show em São Paulo serão vendidos pela Eventim, e o Tickets For Fun fará a venda para a apresentação no Rio de Janeiro.

Harry Styles, outro integrante da banda One Direction, chega ao país em maio de 2018 com a turnê "Live On". Ele se apresenta no Rio de Janeiro, em 27 de maio, e em São Paulo, no dia 29. Os ingressos dos shows já estão esgotados

Folhapress