Netflix planeja adiar estreia de ‘O Justiceiro’ após massacre em Las Vegas

Parece que cancelar o painel do Justiceiro na New York Comic-Con 2017 por conta do massacre que ocorreu em Las Vegas recentemente não será a única decisão da Marvel e da Netflix para a série. O rumor surgiu de uma fonte de Verne Gay, do site Newsday, afirmando que a estreia da série, que ainda não tem data oficial, deve ser adiada por conta do ataque desta semana.

"Ouvi que a Netflix vai adiar a estreia do meio de outubro de Justiceiro (que também foi cancelado na NYCC) para o fim do ano, citando o massacre de Las Vegas.”

Por enquanto, considere apenas um rumor. No entanto, a decisão, se confirmada, não seria uma surpresa, já que serviria para evitar uma possível comparação do ataque com o personagem principal, que age fora da lei e faz uso de armas e violência para fazer justiça. Uma porta-voz da Netflix explicou que eles ainda “não anunciaram a data de estreia e não vão anunciar agora”.

Oficialmente, O Justiceiro estreia na Netflix em 2017.



A série conta a história de Frank, um anti-heróis das HQs da Marvel. Foto: Divulgação/Netflix

Jovem Nerd