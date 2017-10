Netflix aumenta o preço da mensalidade nos EUA; E no Brasil?

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (5) que os valores das mensalidades serão reajustados nos EUA. À partir do dia 19 de outubro, o plano “padrão” que permite que os usuários assistam duas telas aumentou de US$ 9,99 para US$ 10,99 por mês.



O plano “Premium”, que permite quatro telas simultâneas e acesso a conteúdo de alta resolução, foi aumentado de US$ 11,99 por mês para US$ 13,99 por mês. As alterações de preços aplicam-se apenas aos assinantes dos EUA.No Brasil, os reajustes foram feitos em junho – e a Netflix informou que os valores continuarão os mesmos – SEM REAJUSTES, afirma o site CINEPOP.

A Netflix é o principal serviço de TV por Internet do mundo, com mais de 37 milhões assinantes em 40 países assistindo a mais de um bilhão de horas de filmes, séries de TV e produções originais por mês.

Por um preço mensal baixo, o assinante Netflix pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em praticamente qualquer tela com conexão à Internet. O assinante pode assistir, pausar e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso.

Com o aumento de 12,5%, a empresa agora permite que seus usuários acessem dois streams de vídeo ao mesmo tempo, em diferentes aparelhos.

Cine POP