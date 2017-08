Naiara Azevedo diz que não é feminista: ‘O homem é a cabeça da casa’

Naiara Azevedo explodiu para o o Brasil inteiro cantando músicas que colocam as mulheres como protagonistas. Praticamente uma resposta aos cantores sertanejos que ostentam, nas canções, dinheiro e poder sobre o público feminino. Durante live no Facebook do EXTRA, na segunda-feira (14), a cantora afirmou, no entanto, que não se considera feminista. “Sou justa”, disse ela.

Naiara Azevedo participa, nesta terça-feira (15), do Música Boa ao Vivo, no Multishow. (Foto: Fernando Lemos)



— Sou muito verdadeira e comigo não tem meias verdade. Sou muito religiosa e acredito que o que vou dizer seja bíblico. O homem é a cabeça, o chefe da casa. Mas a mulher é o pescoço (risos). Quando meu marido me fala alguma coisa e ele está certo, eu respeito. Mesmo que eu não fique feliz. Ele é o homem da casa e tenho que respeitar. Mas quando eu estou certa e ele está errado... ceder é importante — argumenta a cantora e compositora de 27 anos.

Juntos há pouco mais de seis anos, ela e Rafael vivem em harmonia e comunhão, revela:

— Nunca sou eu quem decide em que lugar ir. Ele é quem resolve tudo, e eu gosto — conta ela, para falar sobre o contrato de casamento: — Nos casamos em comunhão total de bens. A partir do momento que se casou com uma pessoa, passamos a ser um só.

Extra