'Mulher-Maravilha 2' ganha data de estreia

Três dias após sua confirmação oficial, na San Diego Comic-Con 2017, Mulher-Maravilha 2 ganhou data de estreia: 13 de dezembro de 2019.O anúncio é uma surpresa, pois a sequência da franquia solo de Diana Prince (Gal Gadot) era imaginada numa das datas de 2020 em aberto no calendário da Warner/DC: 14 de fevereiro, menos provável; e 5 de junho, estreando novamente durante o verão americano.



Lançado no dia 1º de junho, Mulher-Maravilha é o maior sucesso do Universo Estendido de DC nos Estados Unidos, com US$ 387 milhões, e superou as expectativas da crítica em geral após se decepcionar com Batman Vs Superman - A Origem da Justiça e Esquadrão Suicida .

A incerteza que persiste é o retorno de Patty Jenkins, mas é esperado que as negociações com a diretora — que já escreve o roteiro em parceria com o produtor Geoff Johns — terminem em breve.

