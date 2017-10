Moradores comemoram mudança de nome de rua em homenagem a Rihanna

Moradores de Barbados, onde nasceu Rihanna, comemoraram a decisão do governo local de mudar o nome de uma via na capital Bridgetown em homenagem à cantora.

O governo de Barbados revelou que a mudança faz parte das comemorações do 51º aniversário da independência do pequeno país caribenho, que ocorrerá no próximo dia 30 de novembro.

A cantora, que vive nos Estados Unidos, estará no evento em sua homenagem, um ato que contará com a presença do primeiro-ministro de Barbabos, Freundel Stuart. A Westbury New Road, uma das mais conhecidas da capital, passará a se chamar Rihanna Drive.

"Acredito que qualquer lugar em Barbados poderia mudar de nome por causa do que a Rihanna fez", disse Gladstone Licorish, um morador de Bridgetown.



A cantora Rihanna na cerimônia do Grammy 2017 (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)



Outro morador, David Bore, destacou que a cantora merecia essa homenagem há muito tempo. "Ela contribuiu o suficiente para merecer essa honra. Sempre que ela está em Barbados ela vem aqui. É a embaixadora perfeita", disse ele.

Vizinha de porta de Rihanna, Dawn Johnson mostrou alegria pela mudança do nome. "Todos somos fanáticos por Rihanna", disse a vizinha, que, no entanto, se mostrou preocupada sobre como a mudança vai afetar o envio de correspondências para a região.

A poucos metros da antiga casa da cantora, no BNB Bar, um entusiasmado Andrew Franklyn, dono do estabelecimento, se disse muito feliz por Rihanna ter chegado ao estrelato.

"É muito bom ver que uma avenida terá o nome trocado em homenagem a nossa estrela número um. Isso trará muitos turistas para ver de onde ela veio e onde está agora. É bom para os negócios porque os turistas virão", indicou.

Sinal disso era um grupo de turistas canadenses que estavam no bar. Eles bebiam algumas cervejas, disseram ser fãs de Rihanna e que tinham ido à região para ver onde ela viveu.

G1