Miley Cyrus divulga nome e data de lançamento de novo álbum

Miley Cyrus realmente está nascendo de novo com a nova fase de sua carreira. Depois de mudar de estilo e lançar o single Malibu, bem diferente do resto de suas músicas, a cantora divulgou nesta terça-feira, dia 8, a data de lançamento de seu novo álbum, chamado Younger Now.

Em seu site oficial, Miley divulgou a capa do álbum, ilustrada pelo lado de trás de uma jaqueta de couro. Os fãs poderão conferir o novo trabalho a partir do dia 29 de setembro. De acordo com a Billboard, Younger Now deve seguir a pegada de Malibu, mais puxado para o folk pop. Em entrevista dada em maio para a revista, a cantora falou sobre a vibe paz e amor de sua nova fase:

- Estou dando ao mundo um abraço e dizendo: Ei, olha. Nós somos bons - eu amo você. E espero que você possa dizer que me ama de volta.

Antes de mostrar ao mundo o álbum, Miley se apresentará no VMA 2017, que será realizado no próximo dia 27 de agosto:

Yaaaaas I'll be performing @vmas !!!! 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Uma publicação compartilhada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em Ago 7, 2017 às 9:19 PDT

Msn