Marvel libera trailer completo do filme Pantera Negra

Nesta segunda (16), os fãs dos heróis da Disney/Marvel foram surpreendidos, isto por que nessa manhã foi liberado o trailer completo do filme Pantera Negra. Recentemente, a produtora avisou que o trailer do filme seria lançado próximo a estreia de Thor: Ragnarok, que estreia nos cinemas brasileiros dia 26 de outubro, mas os fãs não esperavam que fosse tão cedo. O primeiro teaser-trailer do Pantera Negra foi exibido durante as finais da NBA e empolgou os fãs do Universo Cinematográfico Marvel.



O Pantera, e as guerreiras de Wakanda. Foto: Divulgação

O vídeo divulgado, tem cerca de 2min e 20 seg, ele mostra que T’Challa tem um reino vasto e rico para governar, mas existem inimigos muito poderosos que ameaçam a prosperidade de Wakanda. Pantera Negra promete ser um dos filmes mais diferentes da Casa das Ideias até o momento!

A primeira aparição do herói foi em Capitão América: Guerra Civil. Agora, Pantera Negra ganha seu primeiro filme solo, onde será narrada a história de T'Challa, rei da poderosa Wakanda. O filme conta com Chadwick Boseman no papel principal, Michael B. Jordan (Erik Killmonger) e Forest Whitaker. Danai Gurira vive Okoye e Lupita Nyong'o interpreta Nakia, as duas principais Dora Milaje do filme. O longa estreia nos cinemas dia 15 de fevereiro de 2018.

Inspiração

As cenas de ação são descritas como uma mistura de Creed - Nascido Para Lutar e Kingsman:

O trailer começa com o Rei T'Challa (Chadwick Boseman) em um terno preto, andando no tapete vermelho de um casino com uma Dora Milaje em cada braço (Nakia, feita por Lupita Nyong'o e Okoye, feita por Danai Gurira). Eles estão vasculhando o local, conversando por microfones escondidos, procurando pelo mercenário Ulysses Klaw (Andy Serkis).

Klaw aparece com 10 capangas, começa a se gabar e começa uma negociação com o agente Everett K. Ross (Martin Freeman) por uma mala que tem uma pequena amostra de Vibranium. Um dos capangas percebe a presença das Dora Milaje, o acordo não dá certo, tiros começam e todos começam uma grande luta de kung fu.

A ação é movimentada, como uma mistura das cenas de luta de Coogler em Creed e o maníaco balé de tiros dos filmes de Kingsman. Outra sequência apresentada também mostra Killmonger e T'Challa se preparando para uma luta nas quedas sagradas, que já foi mostrada em outros trailers do longa.

Confira o trailer completo:









Omelete