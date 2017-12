Marvel cancela a série de Mulher-Hulk

Após a confirmação do cancelamento das séries de Gavião Arqueiro, Homem de Gelo e Luke Cage, agora a Marvel Comics confirmou o fim de Mulher-Hulk. A edição 163, de março, será a última. A roteirista Mariko Tamaki deu a notícia no Twitter:

Tamaki escreveu: "Para os que estão questionando online, sim, é verdade, #163 será a última edição com Mulher-Hulk. Dito isso, as próximas edições são minhas favoritas! Nós queríamos deixar esta série Jen/Mulher-Hulk pronta para tudo que vier em seu futuro e acho que fizemos isso. Eu fui abençoado com a oportunidade de escrever esta personagem através de diversos desafios. Eu trabalhei com um time incrível e colaborei com artistas incríveis nesta série, e mal posso esperar para compartilhar com vocês as novidades para o futuro. Mas não posso. É obviamente top secret. Ou eu falaria. Mas é demais"

