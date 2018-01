Marquezine se despede de Neymar Jr. entre choro e beijos

Após se reconciliarem em Fernando de Noronha, Bruna Marquezine e Neymar Jr. precisaram dizer adeus nesta quarta-feira (03), dia em que as férias do jogador chegaram ao fim e ele precisou se reapresentar ao clube PSG . Nas redes sociais, já circulam fotos do momento da despedida de Brumar e, se você shippa o casal os cliques têm tudo para partir o seu coração!







(Foto: instagram)

Em várias imagens, Bruna e Neymar aparecem trocando beijos e carinhos. Já noutras, a atriz da Globo, que volta às telinhas em 9 de janeiro, na novela " Deus Salve o Rei ", surge caindo no choro ao se despedir do craque. Fala sério, agora esses dois pegaram no nosso ponto fraco, né?



Desde que assumiram pra todo mundo que voltaram a namorar, Bruna e Neymar não fazem mais questão de esconder a felicidade. No Instagram, por exemplo, os dois já estão trocando declarações apaixonadas. Na sua opinião, é agora que o casal iô-iô engata de vez?



(Foto: instagram)