Marina responde internauta após critica sobre seu talento

A novela "Deus Salve o Rei" estreou com tudo na terça-feira (9), batendo recordes de audiência na Globo e sendo bastante comentada no Twitter. Porém, nem todo mundo curtiu a escolha de Marina Ruy Barbosa como protagonista. Um internauta, por exemplo, decidiu criticar o talento da ruiva na rede social, mas acabou ganhando uma resposta atravessada da atriz.





Marina rebateu crítica de internauta em rede social (Foto: twitter)

"Essa novela nova tem a Marina Ruy Barbosa como protagonista. Essa menina tem quantos familiares na Globo, gente? Porque talentosa ela não é. E ainda pega papel de protagonista?", escreveu o usuário. "Nenhum! Por isso que to suando desde os 9 pra conquistar meu lugar", rebateu a estrela, que realizou o sonho de se casar com Xandinho Negrão em outubro do ano passado.



Terra