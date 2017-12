Maluma lança clipe de 'Corazón' em parceria com Nego do Borel

Nego do Borel postou uma foto com o colombiano Maluma para avisar que o clipe da música Corazón foi lançado nessa sexta-feira (8). A música é uma versão em espanhol de "Você partiu meu coração", hit do cantor brasileiro.



Nego do Borel e Maluma (Foto: Reprodução/Instagram)



"Saiu nosso clipe novo, assistam aí galera, obrigado gravadora @sony, obrigado escrtório @nb_producoesartisticas, valeu pela parceria @maluma, Tm irmão. #corazón", postou o cantor. Um fã-clube do Maluma não poupou elogios ao clipe dos dois: "O vídeo está maravilhoso vocês arrebentam", escreveu.

O clipe foi gravado no Rio de Janeiro e é possível ver Maluma jogando futebol com Ronaldinho Gaúcho. Veja o clipe clicando aqui.

