Maiara leva tombo no palco em show com Maraísa

Maiara, da dupla com Maraisa, não conseguiu evitar um tombo no palco a Festa do Vinho de Urussanga, Santa Catarina, na noite de quinta-feira (10), durante uma noite chuvosa. Para QUEM, Maiara comentou a queda: "Maraisa bem que me avisou que o chão estava molhado, mas eu não consigo ficar parada! Ficou dolorido, mas não aconteceu nada demais", explicou.

A dupla, que se apresentou debaixo de chuva, não perdeu o bom humor. "Impossível não se emocionar com tanta alegria, que terra querida!!! Estar com vocês galera foi lá lindo de mais! A festa do vinho esse anos foi mesmo muito especial! Mesmo debaixo de chuva, foi aquela animação total! Vocês são incríveis em tudo! Obrigada Urussanga, obrigada Santa Catarina!!! Valeu de mais meus amores", a dupla publicou no seu Instagram oficial.

Maiara também usou o perfil no Instagram individual para tirar uma onda com a irmã: "Quem não guenta, bebe leite".

