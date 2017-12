Mãe de Justin Bieber abre o jogo sobre Selena Gomez: 'eu amo ela'

Own! Em um evento na tarde de sábado (9), a mãe do cantor Justin Bieber, Pattie Mallette, abriu o jogo sobre o que acha do possível relacionamento do filho com a cantora Selena Gomez. "Eu não sei muito sobre os relacionamentos dele porque ele não divide muito, mas eu amo ela", falou a mãe do astro para a revista People.





Justin Bieber e Selena Gomez (Foto: Reprodução)



"Eu dou meu apoio para tudo, se ele a ama eu também amo ela, e eu já a encontrei algumas vezes e nós temos uma ligação especial, então eu acho que ela é preciosa. Eu realmente não posso falar sobre o relacionamento dos dois, isso é entre eles", falou.



Pelas últimas semanas, o casal se viu rodeado de rumores de que estariam reatando o namoro, já que estão sendo vistos juntos, porém ninguém confirmou o relacionamento. "Eu acho que todos que tem um amor verdadeiro em suas vidas são mais discretos", continuou. "Eu acho que existe uma confusão muito grande sobre esse mundo de Hollywood, então é importante para nós encontrarmos alguem que nos importamos de verdade e fiquemos com eles", concluiu.



