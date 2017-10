Mãe de Beyoncé compartilha foto antiga da cantora e fãs confundem com Blue

Os fãs da rainha Beyoncé ficaram surpresos com uma foto publicada por sua mãe, TinaKnowles Lawson, no sábado (7). Na imagem, a cantora aparece ainda criança, com o cabelo sendo trançado.



Beyoncé quando era criança (Foto: Reprodução/Instagram)



Muitos internautas comentaram que Beyoncé e a filha são gêmeas. "Por um momento achei que era a Blue Ivy", escreveu uma fã. "Nossa, elas são muito parecidas! Iguais!", falou outra. "Eu fiquei confusa por alguns segundos", brincou um seguidor.



Beyoncé e Blue Ivy (Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação)



Recentemente, Beyoncé e Jay-Z foram fotografados pela primeiro vez ao lado dos caçulas. Casada comrapper há 9 anos, a cantora é mãe de Blue Ivy, de 5 anos, Rumi e Sir, que nasceram em junho deste ano.



