Ludmilla reforma casa no Rio: 'tá ficando grande'

Depois de ser alvo da reclamação de vizinhos por conta do barulho de suas festas, Ludmilla está construindo uma boate acústica na mansão em que mora na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A cantora de 22 anos está reformando a casa inteira e usou seu Instagram para mostrar um pouco da obra. "Tá ficando é muito é muito é grande", se empolgou a cantora no tour improvisado e que teve a participação da amiga Luana Salles.





Ludmilla (Foto: Thyago Andrade/Brazil News)



"Está tudo quebrado ainda", explicou Ludmilla, exibindo aos seguidores o local onde ficarão uma piscina e uma jacuzzi e, claro, a sonhada boate. "Vai ter estúdio, vai ter um monte de coisa e aqui vai ser minha boate", disse mostrando um cômodo ainda no concreto. De bom humor, Ludmilla aceitou uma verdade de quem opta por uma reforma. "Só porque falei para quebrar tudo são mais oito meses de obras", ponderou.

A mansão, que tem uma vista privilegiada da Ilha, ainda terá um closet. "O closet é do tamanho de uma casa", assumiu Ludmilla.

Quem