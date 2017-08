Los Hermanos será tema de musical nos 20 anos da banda

O quarteto Los Hermanos, uma das mais aclamadas bandas brasileiras dos anos 2000, ganhará um musical inspirado em suas composições. O projeto, batizado provisoriamente de "Pormenores - Los Hermanos, o musical", foi autorizado a captar R$ 8,3 milhões via Lei Rouanet.

De acordo com a descrição entregue ao Ministério da Cultura, a peça terá esquetes baseadas em músicas como "Conversa de botas batidas", "Cara estranho" e "Todo o carnaval tem seu fim". Uma banda ao vivo acompanhará as cenas.

João Falcão (roteirista de "O Auto da Compadecida") será responsável pelo texto e direção artística do espetáculo. Para recriar os arranjos e fazer a direção musical, foi escalado o produtor Alexandre Kassin, que trabalhou com o Los Hermanos.

A ideia é que a temporada de estreia aconteça no Rio de Janeiro, com quatro apresentações por semana em dois meses de duração. Depois, o espetáculo deve passar por São Paulo, Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.



Los Hermanos comemoram 15 anos de carreira no Lupaluna (Foto: Divulgação)



20 anos depois

"Pormenores" celebrará os 20 anos de formação do Los Hermanos. O grupo foi criado em 1997 por Marcelo Camelo e Rodrigo Barba, então estudantes da PUC-RJ - Rodrigo Amarante e Bruno Medina foram incorporados depois, assim como o baixista Patrick Laplan, que só ficou na banda até 2001.

O grupo estourou em 1999 com o hit pop-rock "Anna Júlia". Dois anos depois, com o disco "Bloco do eu sozinho", surpreendeu ao mudar completamente seu repertório, acrescentando influências de samba, bossa nova e gêneros latinos. Em quatro discos - o último, "4", lançado em 2005 - o quarteto transformou canções como "Último romance", "Além do que se vê" e "O vento" em hinos do rock alternativo brasileiro

G1