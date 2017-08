Lollapalooza Chicago é evacuado devido a tempestade no início dos shows

O Lollapalooza Chicago foi evacuado devido a uma tempestade no início dos shows principais nesta quinta-feira (3). Muse e Lorde faziam os shows de encerramento nos dois palcos principais – ambos tinham tocado três músicas. O evento tinha vendido todos os 100 mil ingressos desta quinta, o primeiro dos quatro dias de evento.

Os artistas deixaram o palco e um alerta apareceu em todos os telões pedindo para o público sair imediatamente do Grand Park, local do festival. Nas redes sociais, a organização disse que os shows foram encerrados devido à chuva forte que já caía, com a previsão de aumentar.

Lorde escreveu várias mensagens no Twitter lamentando a situação. "Eles falaram que a gente não pode mais tocar. Eu tinha um show espetacular planejado para vocês e prometo que vou voltar assim que puder", disse. "Essa é a mer** mais 'Melodrama' de todos os tempos. Fiquem seguros", escreveu, citando o nome do seu novo disco.

O Muse escreveu: "Destruído. A cidade e a polícia nos fizeram sair do palco essa noite após três músicas no Lollapalooza, devido ao tempo/trovoada. Pesadelo!".

Mesmo com a chuva muito forte na hora da saída, o G1 não presenciou desordem. A multidão respondeu ao pedido e, do lado de fora, se abrigou nas marquises dos prédios e em garagens – o parque fica no centro de Chicago.



Aviso de evacuação surge nos telões do Lollapalooza Chicago (Foto: Rodrigo Ortega/G1)



Liam e Migos 'sumidos'

O dia já tinha sido tumultuado mesmo antes dos shows principais interrompidos pela chuva. A apresentação de Liam Gallagher também terminou com três músicas, mas por escolha do cantor. Ele saiu do palco no meio da quarta música e não voltou mais, sem dar explicação aos presentes.

Ele sumiu pelo canto do palco e a banda terminou a música olhando para os lados para ver se ele voltaria. Como não apareceu, os músicos também saíram. O público vaiou e gritou "Noel, Noel", em referência ao irmão, inimigo e ex-companheiro de Oasis.

Só depois, no Twitter, o britânico se manifestou e pediu desculpas ao público. Ele disse: "tive um show difícil ontem à noite e minha voz está destruída". Liam se apresentou na quarta num pequeno clube da cidade dos EUA.



Outro show entre os mais esperados teve um drama. Os Migos, dono do maior hit norte-americano deste ano, "Bad and boujee", demoraram quase 40 minutos para começar a cantar – em um festival que não costuma ter grandes atrasos. Eles alegaram um "imprevisto", sem maiores explicações.

Os Migos pelo menos conseguiram terminar o show, mas em clima de karaokê: iam emendando as músicas de sucesso atual, com óbvio destaque para "Bad and boujee". O som ficou mais baixo do que o necessário para o tanto de gente que apareceu para vê-los.

