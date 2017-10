Lollapalooza 2018 anuncia programação por dia

Os três dias do Lollapalooza Brasil 2018 já tem seus headliners e programações diárias definidos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18), três semanas após o festival ter divulgado quais seriam as atrações do evento. O Lolla 2018 será nos dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos

Red Hot Chili Peppers e LCD Soundsystem são os headliners no dia 23 de março; Pearl Jam e Imagine Dragons, no dia 24 de março; e The Killers e Lana Del Rey, os do dia 25 de março. O festival ainda traz Liam Gallagher, David Byrne, Wiz Khalifa, Khalid, entre outras atrações.

Além da divulgação diária das atrações, o festival também abriu nesta quarta-feira a venda do 1º lote do Lolla Day (válido para um dia de evento), que custa a partir de R$350. Também foi aberto o 3º lote do Lolla Pass (válido para os três dias do festival), com ingressos a partir de R$850. Os ingressos são vendidos no site do festival, na bilheteria oficial (Citibank Hall, em São Paulo) e em pontos de venda.

Confira o Line-up completo de cada dia:

Lolla desde 1991

Perry Farrell criou o Lollapalooza como um festival itinerante nos EUA em 1991, quando era vocalista do Jane's Addiction. A primeira fase durou até 1997, com breve retorno em 2003.

Em 2005, o festival passou a ter uma base em Chicago e em 2011 começou sua expansão internacional, para o Chile. Desde 2012, tem uma edição brasileira – primeiro no Jockey e depois em Interlagos. Também há Lollas na Argentina, Alemanha e França.

Em 2017, o Lolla São Paulo bateu recorde de público, com 190 mil pessoas em duas noites, tendo Metallica e Strokes.

G1