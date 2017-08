Linkin Park: suicídio acontece no aniversário de Chris Cornell

Muito próximo de Chris Cornell, vocalista do Soundgarden que se matou no final de maio, Chester Bennington, do Linkin Park, tirou a própria vida da mesma maneira, por enforcamento, e no dia do aniversário do amigo. Cornell, em cujo funeral Bennington cantou Hallelujah, o clássico de Leonard Cohen, faria 53 anos nesta quinta-feira.



No funeral de Chris Cornell, o cantou interpretou a música Hallelujah. Foto: Twitter

No fim de maio, ainda sob o impacto do suicídio de Chris Cornell, Chester Bennington fez uma carta aberta para ele, em que dizia que não conseguia “pensar num mundo” sem o amigo. Os dois ainda tinham em comum uma relação problemática com álcool e drogas. Confira abaixo a íntegra da carta, traduzida para o português, e o texto original, no post feito por Bennington no Twitter:

“Sonhei com os Beatles ontem à noite. Acordei com Rocky Raccoon tocando em minha cabeça e um olhar preocupante no semblante da minha esposa. Ela me disse que meu amigo havia acabado de falecer. Lembranças sobre você inundaram a minha cabeça e eu chorei. Ainda estou chorando, de tristeza e de gratidão por ter compartilhado alguns momentos especiais com você e sua linda família. Você me inspirou tantas vezes de várias maneiras que você não consegue imaginar.

Seu talento era puro e incomparável. Sua voz foi alegria e dor, fúria e perdão, amor e coração partido tudo em uma só. Eu acho que todos nós somos assim. Você me ajudou a entender isso. Acabei de assistir a um vídeo de você cantando A Day in the Life dos Beatles e lembrei do meu sonho. Quero pensar que era você se despedindo da sua maneira. Não posso pensar em um mundo sem você nele. Rezo para que você encontre paz na próxima vida. Envio meu amor para sua esposa e filhos, amigos e família. Obrigado por me permitir ser parte da sua vida.

Com todo o meu amor,

Seu amigo,

Chester Bennington”

Veja