Led Zeppelin vai lançar livro ilustrado para celebrar os 50 anos de banda

Foto: Miles Willis/Invision

Em 2018, a banda Led Zeppelin celebra os 50 anos desde sua formação. E os fãs do grupo já podem se preparar para alguns materiais inéditos. Em suas páginas oficiais, o grupo anunciou o breve lançamento de um livro ilustrado comemorativo.

“Led Zeppelin está feliz em anunciar que Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones estão colaborando com a Reel Art Press para publicar o livro ilustrado oficial da banda para celebrar 50 anos de formação do grupo”.

Além disso, em entrevista para a Academy of Achievement no final de 2017, Jimmy Page contou que músicas inéditas da banda também serão lançadas.

“Com certeza, haverá produtos do Led Zeppelin saindo, com material que as pessoas nunca ouviram, porque estou trabalhando nisso. No próximo ano celebraremos os 50 de banda, então há várias surpresas vindo por aí”, adiantou o músico.