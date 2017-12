'Lazinho com Você': entenda como funciona o programa de Lázaro Ramos

Entenda como funciona a experiência do novo programa de Lázaro Ramos:



#1 ENCONTRAR A GENTE É FACIL



'Lazinho com Você' está nas principais redes sociais (facebook, instagram, twitter) e em todas elas você pode interagir, acompanhar as novidades, curiosidades e destaques. Mas atenção! Só dentro do site, é que você pode colaborar mesmo!

#2 PODE ENTRAR

O acesso é livre e totalmente gratuito.Qualquer um pode visualizar. Mas só quem está cadastrado pode comentar e fazer upload (envio de arquivos) ou download (baixar arquivos)! Depois do cadastro, você pode fazer uso completo de tudo!

#3 ACOMPANHE NOSSAS NOTÍCIAS E CRIAÇÕES

Nossa equipe trabalha 24h por dia pra fazer da sua criação uma notícia boa! Nosso site é sempre atualizado com os destaques mais inventivos das colaboradoras e colaboradores e com notícias que estimulem a criatividade geral. Acompanhe! Opine! Cutuque! Se vire! Futuque sua mente!





#4 O QUE SÃO ESSAS CRIAÇÕES?

Aqui no site, você vai encontrar cinco galerias criativas: texto, imagem, áudio, vídeo e experimentações. Pra você passear, ver o que estão postando. Mas se liga: o conteúdo postado na galeria errada ou que esteja em desacordo com os termos de uso e boas práticas será removido sem aviso prévio. Não adianta botar nude!

#5 CONTINUA: FAÇA UM REMIX OU CRIE ALGO NOVO!

Lembra das galerias do item 4? Então, tudo que você vê nelas está liberado para ser transformado! Não se acanhe. Baixe, junte, faça seu remix e mande de volta pra gente. Mas atenção: caiu na rede é peixe! Traduzindo, postou? Qualquer um pode pescar e usar!

#6 DESAFIOS CRIATIVOS: ESSA É A SUA CHANCE!

A qualquer momento, nossa equipe pode lançar um novo desafio criativo! E essa é a sua chance de contribuir também com a TV, junto com a gente. É de desafio em desafio que a gente faz um programa! Cada desafio contém uma missão criativa e um prazo! Acompanhe e se aventure! A gente quer saber o que você pensa sobre tudo!

#7 TRANSFORMANDO BRINCADEIRA EM PROGRAMA!

Aqui, a brincadeira é levada a sério. Se você postou no site algum vídeo, texto, imagem, experimentação ou áudio bacana, a gente pode te convidar para colaborar na criação de um dos programas. É esse convite oficial da produção que habilita a sua remuneração. Nessa etapa, o processo acontece num ambiente fechado. Afinal, não queremos estragar a surpresa!

#8 VOCÊ É PROTAGONISTA!

Por fim: todas as opiniões e ideias são bem-vindas. Toda maneira de criar vale a pena. Mas atenção aos termos de uso da nossa experiência. Leia as regras e verifique se está de acordocom todas para poder se cadastrar e colaborar com a gente. Afinal, como dizem os mais velhos: o combinado nunca sai caro!

Clique aqui e veja os vídeos com os tutoriais de como participar

VAMOS FAZER UM PROGRAMA DE TV JUNTO COM VOCÊ!

# Se você tem menos de 18 anos, certifique-se de que você tem a autorização do seu responsável para colaborar conosco.

# Tudo pode ser modificado por todos desde que não seja ofensivo e respeite os direitos autorais.

# Se você está fazendo o upload (enviando arquivos) é porque garante que aquilo é criação original sua. E concorda que tudo esteja disponível para que todos remixem, modifiquem e usem as suas criações para fazer outras.

