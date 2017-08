Larissa Manoela volta a ser alvo de questionamento por foto de biquíni

O corpo de Larissa Manoela voltou a ser assunto nas redes sociais da atriz. Em seu Instagram, a namorada de Thomaz Costa, que dividiu opiniões por look transparente em viagem à Disney, publicou uma foto de biquíni e os internautas novamente questionaram se ela estaria com silicone ou usando photoshop nas imagens para aumentar os seios. Recentemente, a cantora negou que tenha feito a intervenção cirúrgica e ironizou as críticas: "Quando vão dizer que eu vou ganhar na Mega Sena? O povo não entende a evolução".



Ainda em seu perfil, seus fãs analisaram a publicação e afirmaram: "Não é silicone". Outros admiradores usaram o hormônio como justificativa. "As pessoas crescem, tá?", declarou uma. "Nunca ouviram falar as mudanças no corpo, menstruação e hormônios?", perguntou outra. "'De onde veio tanto peito?' Simples, amores, existe uma fase que todos os seres humanos passam: a puberdade", justificou mais um. "Tem o broto mamário, depois o desenvolvimento da mama, até chegar na fase final que é tudo formadinho. Então é normal o peito crescer, não é Photoshop", explicou outra.



A foto tem mais de 333 mil curtidas, e 4.359 comentários. Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

Assim que chegar ao Brasil da viagem à Disney, onde tietou o jogador Kaká após jogo do Orlando City, a famosa irá reencontrar com João Guilherme Ávila. É que os dois estão escalados para a novela "As Aventuras de Poliana", do SBT. Enquanto ela viverá a personagem Mirela, o filho de Leonardo no papel de Lucca Tuber. Ao Purepeople, a loira negou que tenha pedido um camarim distante do ator através de sua assessoria. " Larissa é profissional e jamais faria um pedido desses. Irá contracenar com o João assim como com todo o elenco. Nada interfere e nenhum pedido foi e nem será feito para afastá-los", disse.



Terra