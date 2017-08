Larissa Manoela e Thomaz Costa terminam namoro pela segunda vez

Logo que chegou na Disney, Thomaz surpreendeu a então namorada com um par de anéis de compromisso avaliado em R$ 1.200. As alianças foram compradas n a joalheria Devair Alianças e têm no interior a data que o casal reatou o namoro: 13 de abril de 2017. Em sua conta de Instagram, a última foto de Larissa ao lado do ator foi postada no último dia 30. Depois, a atriz só aparece com amigos, com a mãe ou sozinha. Já Thomaz postou a última foto com Larissa no dia 15. Em seguida, o adolescente só compartilhou imagens com a mãe dela, amigos ou só.Larissa Manoela e Thomaz Costa terminaram o namoro pela segunda vez. A informação é do colunista Flávio Ricco, do jornal "Diário de S.Paulo", nesta quarta-feira (9). Segundo a publicação, a fila já teria andado. Na véspera, o Purepeople publicou foto da atriz lanchando na companhia de João Guilherme Ávila, seu ex-namorado, e de amigos. E divulgou que o namoro de Larissa e Thomaz estava balado desde a viagem para a Disney, onde ficaram por quase um mês. Além disso, o intérprete do Daniel de "Carrossel" parabenizou Silvana Taques, mãe dela, pelo seu aniversário, mas nenhuma das duas respondeu o comentário. No final de semana, Larissa e João Guilherme já haviam se encontrado na pré-estreia de filme do qual são dubladores.



Larissa Manoela se encontrou com seu ex-namorado, antes da notícia do fim da relação com Thomaz Costa vir à tona. Foto: AGNews / PurePeople

