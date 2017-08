Lais Ribeiro comenta ajuda de amigo para gravar clipe de Anitta

No último Domingão do Faustão foi beleza pura com a presença das tops Lais Ribeiro e Raica Oliveira. Antes de participar do Ding Dong, as modelos bateram um papo com a colega Eliza Joenck, hoje repórter do programa, e falaram sobre o que gostam de ouvir entre um desfile e outro. Lais ainda revelou que foi parar no clipe da música "Paradinha", de Anitta, quase que por acaso.





A modelo participou do programa Domingão do Faustão e falou com um pouco sobre sua carreira. Foto: Divulgação

"Eu a conheci no set. Sou muito amiga do Henrique, maquiador dela, então eu vi que ele estava lá (em Nova York) e falei: 'Oi, Henrique, vamos jantar!'. Ele falou: 'Não, a gente está trabalhando. Vem aqui, a Anitta está te chamando para conhecer ela'. Então eu fui para o set. Achei ela supergente boa, humilde... Ela falou: 'Por que você não participa do clipe?' Eu falei: 'Tá bom, então'. Então foi uma coisa meio que espontânea", afirmou a modelo.



