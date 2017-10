Lady Gaga volta ao trabalho após afastamento por fibromialgia

Após cancelar apresentações por conta da fibromialgia, inclusive no Rock in Rio deste ano, Lady Gaga voltou ao batente. A cantora apareceu de barriga e pernas de fora ao usar um top curtinho e short prateado em um estúdio de música, preparada para gravar novas canções.







"Nada como estúdioterapia. Me diverti muito no estúdio. E obrigada @juicycouture por esses short brilhante. Fez com que eu me sentisse uma estrela, como aquelas no céu. Sabe, uma estrela de verdade", escreveu ela.



Quem