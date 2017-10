'Kingsman' estreia em 1º no Brasil e bate 'IT' na bilheteria

'Kingsman - O círculo dourado" ficou no primeiro lugar na bilheteria brasileira, em sua semana de estreia. A segunda parte da franquia de espionagem bateu "IT: A coisa", que caiu do primeiro para o segundo lugar na lista de filmes mais assistidos no Brasil por semana.



Filme 'Kingsman: O Círculo Dourado' (Foto: Divulgação)



Taron Egerton, Julianne Moore, Channing Tatum, Pedro Pascal, Colin Firth, Halle Berry e Jeff Bridges estão no elenco do novo "Kingsman". De novo, o filme é dirigido por Matthew Vaughn (de "Kickass").

O terceiro lugar ficou com outra estreia, "LEGO Ninjago - O filme", seguido pelo drama "Mãe!" e pela comédia brasileira "Divórcio" completando o top 5 da semana divulgado pela comScore.

Top 10 na última semana de outubro no Brasil:

"Kingsman - O Círculo Dourado" - R$ 5,76 milhões "IT: A coisa" - R$ 4,5 milhões "LEGO Ninjago - O filme" - R$ 2,46 milhões "Mãe!" - R$ 1,6 milhão "Divórcio" - R$ 1,47 milhão "Polícia Federal - A lei para todos" - R$ 1,33 milhão "Duas de mim" - R$ 1,27 milhão "Feito na América" - R$ 971 mil "Emoji: O filme" - R$ 945 mil "O assassino: O primeiro ato" - R$ 340 mil

