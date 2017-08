'Katy Perry virá ao Brasil em 2018', afirma colunista

Os Katycats podem começar a comemorar! Em 2018, a presença de Katy Perry está garantida no Brasil. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o “martelo está batido”, apesar de, ainda não terem uma data específica.A publicação, entretanto, divulgou a época na qual aconteceram os shows da diva do pop e os fãs já podem começar a se preparar para receber a cantora no final de março. A Witness Tour passará por São Paulo e rio de Janeiro

O colunista, ainda, levantou a possibilidade de Gretchen fazer uma aparição nas apresentações da californiana. Afinal, o Brasil quer ver as “migas” dançando muito ao som de Swish Swish, último single de Katy, cujo clipe contou com a participação da rainha do bumbum.A turnê da voz de Firework começa, em setembro deste ano, no Canadá.





Mesmo sem data ainda definida para o show, Lauro jardim confirma passagem da cantora pelo Brasil em 2018. Foto:Reprodução/Instagram



Terra