Kate Winslet retoma parceria com Cameron para sequência de 'Avatar'

Duas décadas após "Titanic", Kate Winslet e James Cameron voltarão a trabalhar juntos, desta vez nas sequências de "Avatar".

O diretor tem planos para quatro novos filmes da saga, que devem ser lançados em 2020, 2021, 2024 e 2025.

"Kate e eu estamos buscando algo para fazer juntos há 20 anos desde a nossa colaboração em 'Titanic', que foi uma das mais gratificantes da minha carreira", disse Cameron, de acordo com o site Deadline. "Mal posso esperar para vê-la dar vida a personagem Ronal."



Kate Winslet (Foto: The Independent)

"Avatar" (2009) foi o filme de maior bilheteria da história do cinema, com uma arrecadação total de US$ 2,788 bilhões (cerca de R$ 8,2 bilhões). Até a sua estreia, "Titanic" era o filme com a maior bilheteira da história com US$ 2,187 bilhões (cerca de R$ 6,6 bilhões) arrecadados.

A sequência de "Avatar" começou a ser produzida no dia 25 de setembro. O segundo filme da saga está previsto para ser lançado em 18 de dezembro de 2020 nos Estados Unidos.

Folhapress