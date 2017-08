Karina Bacchi dá à luz a seu primeiro filho, Enrico, em Miami

A modelo Karina Bacchi, 40, deu à luz seu primeiro filho, Enrico, na madrugada desta terça (8), em um hospital em Miami, EUA. A gravidez aconteceu por meio de fertilização in vitro, por escolha da própria atriz.

O parto na cidade americana também foi opção de Karina para que a criança tivesse dupla cidadania. "É uma forma de garantir a ele mais oportunidades de escolhas futuras, seja no estudo ou no trabalho", disse a atriz à reportagem.

"Optei por Miami porque aqui tenho todo um assessoramento médico, familiares e amigos. Me sinto amparada e tranquila", completou.

Na manhã desta quarta, 9, a nova mamãe postou na rede social Instagram uma foto na maternidade. "Que experiência mais poderosa essa de dar vida a você, meu filho. Meu anjo", disse.

"Quanta coisa vivemos juntos nesses nove meses de você aqui dentro. Parcelas infinitas de amor. Mesmo em meio a tanta expectativa, comemoramos cada instante, vivemos meses de extrema doçura, afinidade e intensidade", completou.



Foto: Reprodução/Instagram

Gravidez

Após terminar o casamento de seis anos com o publicitário Sérgio Amon, em outubro de 2016, Karina decidiu ser mãe. "Ou tinha coragem ou poderia ter uma vida de frustração", disse ela em entrevista à Folha de S.Paulo em março.

A atriz, que teve as trompas retiradas em uma cirurgia, engravidou por produção independente por meio de fertilização in vitro de doador internacional. Para a artista, esta possibilidade lhe permitiu escolher alguém que tivesse as características físicas e de personalidade semelhantes às dela.

Madrinha famosa

Karina escolheu Ticiane Pinheiro, 41, apresentadora do "Hoje em Dia", atração matinal da Record, para ser madrinha de Enrico.

No Instagram, a noiva do jornalista César Tralli, 46, agradeceu o carinho à nova "comadre". "Estou muito feliz de saber que ele chegou cheio de saúde e que você me escolheu para ser a madrinha, para compartilhar tudo isso com você."

Mamãe fitness

Antes de engravidar, Karina dedicava sua carreira ao "mundo fitness". A atriz também atuou em novelas da Globo, como "Da Cor do Pecado", em 2004. Cinco anos depois, a artista foi a vencedora do reality "A Fazenda", da Record.

A gestação mudou a rotina fitness da artista, que era compartilhada diariamente em suas redes sociais. Os exercícios físicos exaustivos foram substituídos por atividades funcionais mais leves e ioga. Ainda com a barriguinha crescendo a atriz continuou sarada.

Os desejos da gravidez não foram recusados e Karina se permitiu sair da dieta. "Tivemos a fase do abacaxi com sal, dos carboidratos, dos brigadeiros recheados de uva, da água com limão... Saboreamos cada instante", disse a atriz.

Quanto aos quilinhos a mais, Karina disse não ter se preocupado. "Ficamos 'rechonchudinhos'. Foram mais de 20 quilos somando eu e você, mas isso nunca foi um peso."

Folhapress