Justin Bieber e Selena Gomez são flagrados juntos na Califórnia

Preparados para o primeiro flagra de Jelena em 2018? Afinal, o casal iô-iô, que se reconciliou no finalzinho de 2017, foi fotografado junto na quarta-feira (03), em West Hollywood, na Califórnia, enquanto saía de uma aula de pilates. Que dupla fitness, minha gente!



Justin e Selena acabaram de voltar de Cabo, no México, onde curtiram o Réveillon juntos. Diversas fontes do site americano E! News confirmaram que o dono do álbum "Purpose" voou até o país para passar a virada do ano ao lado da amada. "Eles estavam discretos e vestidos casualmente. Eles receberam o Ano Novo juntos e curtiram os fogos perto do oceano", contou um informante.

E que 2018 nos traga muito mais momentos Jelena!



Foto: instagram

