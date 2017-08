Justin Bieber cancela shows restantes da turnê mundial

Só faltavam 14 apresentações para o fim da turnê mundial Purpose de Justin Bieber, mas o cantor decidiu cancelar as datas restantes.

Segundo um comunicado oficial, divulgado nesta segunda-feira (24) nas redes sociais, "devido à circunstâncias imprevistas, Justin Bieber vai cancelar os próximos shows da turnê. Justin ama seus fãs e odeia desapontá-los. Ele agradece ao público pela experiência incrível nos últimos 18 meses. Ele está honrado de dividir essa experiência com sua equipe por mais de 150 shows realizados em todo o mundo. Porém, ele decidiu que não vai performar em nenhuma data. Os ingressos serão reembolsados nos pontos de venda".

Justin Bieber ainda tinha shows nos Estados Unidos, Canadá, Filipinas e Japão. Já o site TMZ afirmou que uma fonte que trabalha com Justin disse que ele apenas "perdeu o interesse" nas apresentações. O canadense veio ao Brasil no início de abril para performances no Rio de Janeiro e em São Paulo.



Nas redes sociais, a decisão dividiu a opinião dos fãs de Justin Bieber. "Eu queria ver seu show, mas não seria divertido se você estivesse lá por obrigação e colocando sua saúde em risco", escreveu uma seguidora. "Espero que você esteja bem", desejou um usuário. "Eu te amo e sua felicidade é o que eu mais quero", comentou uma fã. "Ele não é uma máquina, ele não pode continuar fazendo show atrás de show, principalmente por um ano sem parar! Ele é humano, precisa de uma pausa", falou uma fã.

Outros seguidores do cantor ficaram desapontados com os cancelamentos. "Eu não entendo o motivo, você está quebrando o coração de milhares de fãs que queriam te ver", escreveu um internauta. "Eu esperei meses para poder te ver, não estou acreditando que você cancelou", comentou um usuário.

