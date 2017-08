Justiça aumenta multa de Anitta para R$ 2,8 milhões por quebra de contrato

Anitta recebeu uma nova sentença da Justiça no processo contra Kamilla Fialho, da K2L. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", nesta terça-feira (15), o valor anterior, de R$ 1.282.747,61, aumentou para R$ 2.820.211,20. A decisão foi tomada pela juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Ainda segundo a publicação, o valor anterior não levou em consideração a atualização da multa pelo romprimento do contrato da funkeira com Kamilla, que aconteceu em 2014. Além disso, a namorada de Thiago Magalhães, para quem ela compôs uma música após assumir relacionamento, vai ter que depositar em conta judicial como garantia de pagamento. Anitta acusa a empresária de desviar R$ 2,5 milhões.



'Não sou diva'

Em recente entrevista ao "Caldeirão do Huck", Anitta declarou estar construindo sua carreira internacional aos poucos. " Quando você é muito grande no seu país ou no seu mercado e vai para um lugar onde ninguém te conhece, tem que descer alguns degraus e entender que lá você não é ninguém. ão dá para ter ego. Você amadurece muito, porque começa do zero. Estou fazendo coisas que eu fazia no meu início. Não tem essa de querer ser tratada como uma estrela maravilhosa, diva, porque eu não sou", explicou a dona do hit "Sua Cara", sucesso no Youtube com Pabllo Vittar.

