Junior Lima mostra o filho Otto pela primeira vez

Que gracinha! Junior Lima mostrou pela primeira vez o filho, Otto, neste sábado (7). O menino nasceu no dia 1º de outubro e é fruto do casamento do cantor com Monica Benini. A primeira imagem de Junior segurando o bebê foi compartilhada no Stories do Instagram do próprio cantor. Otto nasceu em casa de parto humanizado, e o casal anunciou a chegada do bebê na terça-feira (3).

"OTTO CHEGOU!!! Fomos invadidos por uma felicidade e paixão arrebatadoras!!! Ele nasceu no último dia 01/10, com 51cm, 3,2kg e muita saúde, de parto humanizado, em nossa casa, com uma equipe especializada, no ambiente mais amoroso que poderia ser. Ainda é cedo, mas em breve, assim que nos sentirmos confortáveis, postaremos uma foto pra compartilhar com vocês, que torceram tanto por nós. Obrigado pelas energias maravilhosas enviadas por todos que acompanharam esse momento mais lindo das nossas vida até hoje! Muito, muito, muito amor!!", disseram eles.



