Junior Lima e Mônica Benini comemoram chegada de Otto

Nasceu Otto, filho de Monica Benini e Junior Lima, neste domingo (1) em São Paulo. A designer e o músico usaram as redes sociais para anunciar a novidade aos fãs nesta terça-feira (3). O casal irá se mudar para Campinas em breve.



"OTTO CHEGOU!!! Fomos invadidos por uma felicidade e paixão arrebatadoras!!! Ele nasceu no último dia 01/10, com 51cm, 3,2kg e muita saúde, de parto humanizado, em nossa casa, com uma equipe especializada, no ambiente mais amoroso que poderia ser. Ainda é cedo, mas em breve, assim que nos sentirmos confortáveis, postaremos uma foto pra compartilhar com vocês, que torceram tanto por nós. Obrigado pelas energias maravilhosas enviadas por todos que acompanharam esse momento mais lindo das nossas vida até hoje! Muito, muito, muito amor!!", escreveu o casal, na legenda da publicação.





Monica Benini e Junior Lima (Foto: Reprodução)



"É a fase mais emocionante de nossas vidas! Foi uma preparação intensa para recebê-lo em nosso lar, diretamente nos nosso braços", comenta Junior, que participou desde o início de todas as fases da gravidez. "Ainda há muito mais por vir. Agora, nossa família está mais completa". "O que estamos vivendo é algo muito especial e queremos aproveitar o máximo possível este momento com ele”, completa a esposa de Junior. Por enquanto, a família segue reservada. "Agradecemos pela torcida e compreensão de todos, quando nos sentirmos confortáveis, divulgaremos uma foto do bebê, para acalmar o curiosos de plantão", finaliza Junior Lima.

O casal anunciou a gravidez em março. "Dois corações pulsam em mim... e eu vejo meu amor multiplicando numa velocidade surreal. Já não somos dois, somos três...", escreveu Monica, na época em post feito na web.

