Juliana Paes dubla mãe em animação sobre amor em família

Juliana Paes usou a rede social nesta sexta-feira (18) para falar sobre sua experiência na dublagem da animação Uma Família Feliz, que estreia neste final de semana. A atriz, que interpreta a Bibi em A Força do Querer, contou que dublou a mãe Emma no filme que aborda o amor em família.



"Foi do tamanho dessa gargalhada o tanto que me diverti dublando a Emma de #umafamiliafeliz Neste fim de semana, aproveitem para assistir!!!! Uma animação linda, divertida, com personagens deliciosos e uma mensagem sobre amor em família!!! Aliás, foi só por isso que aceitei dublar a MÃE... achei que a mensagem sobre família unida faria bem pros papais e crianças. Não importa o tamanho da sua família, não importa se é tradicional ou moderna... importante é ter pessoas que são seu abrigo, são seu LAR onde quer que esteja!!!!! Vocês vão gostar!!!! @parisfilmes obrigada pelo convite! #umafamiliafeliz", escreveu Juliana na legenda da imagem em que aparece no estúdio de dublagem.

Na animação, Emma, a mãe da família Wishbone, está tentando de todas as formas salvar a relação com seus familiares, que não é nada amigável. Como nenhum deles se dá muito bem e a paz e tranquilidade são quase impossíveis, ela planeja uma noite de diversão fora de casa. Mas a confusão começa quando, inesperadamente, uma bruxa os transforma em monstros.

Quem