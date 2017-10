Isis Valverde se assusta com barata na saída de restaurante

Isis Valverde se assustou com uma barata em uma calçada das ruas do bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (12). Aproveitando a folga das gravações da novela A Força do Querer, a atriz saiu para jantar com o namorado, André Resende. Na saída do restaurante, ela avistouo bicho e voltou correndo para o estabelecimento.





Os funcionários do local foram para a calçada para procurar o animal. Depois de se certificar que a barata havia desaparecido, Isis deixou o restaurante. Bem-humorada, ela deixou o local rindo.

Quem