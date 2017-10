Isabella Santoni e Agatha Moreira se divertem nos bastidores de filme

Isabella Santoni está toda empolgada com o novo trabalho. Após apresentar o seu visual ruivo para viver Rita, em Missão Cupido, a atriz compartilhou fotos se divertindo ao lado de Agatha Moreira, no set de filmagens, na noite desta terça-feira (17), no Instagram. Além dos cliques ao lado da colega, Isabella também mostrou imagens dos bastidores do longa - filmado em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro - na rede social.



"Nossa primeira cena gravada e nossas caras revisando", escreveu a ruivinha na legenda do post. Na segunda-feira (16), ela anunciou o início das gravações. "Começamos! Primeiro dia.

Hoje, a Rita nasceu oficialmente... Acordei 6h da manhã feliz da vida e com um tesão gigante de entrar em cena... Ahhh!! Como é bom fazer o que se ama! E o cinema é tão diferente de tudo, mágico e eterno. Tô empolgadíssima indo dormir já, já, para o dia de amanhã chegar logo! Parabéns para toda Equipe de Missão Cupido", agradeceu Isabella.

