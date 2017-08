Isabeli ironiza agradecimento de Mariana Rios a Di Ferrero

Jurado do programa "Popstar" deste domingo, Di Ferrero protagonizou um momento climão após avaliar a ex-noiva, Mariana Rios, uma das competidoras da atração. A atriz agradeceu pausadamente com um "Obrigada, meu bem". O comentário em questão logo virou motivo de bafafá, e muitos internautas acusaram a artista de ter mandando uma indireta para o ex e sua mulher, Isabeli Fontana. Explicando: Di Ferrero compôs uma música para a modelo chamada "Meu bem".



Posto do Blogueiro Hugo Gloss no Instagram

Com a confusão armada, Isabeli fez questão de se pronunciar através de um comentário deixando no Instagram de Hugo Gloss, quando o blogueiro fez um post falando do carinho e do respeito que Di e Mariana tiveram um com o outro durante o programa ao vivo. "Coisa linda. #meu bem", comentou Isabeli no post. Para muito internautas, a resposta da top model soou como uma ironia.



O casal Di Ferrero e Isabeli Fontana Foto: Divulgação



Mariana e Di Ferrero terminaram o noivado em 2013, após cinco anos juntos. O vocalista do NX Zezo assumiu namoro com Isabeli seis meses depois.



Extra