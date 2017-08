Ingressos para Coldplay estão esgotados na internet e fãs reclamam de site

Os fãs do Coldplay estão reclamando nas redes sociais da venda de ingressos para a apresentação extra que a banda inglesa fará em São Paulo, , em 8 de novembro. A compra no site Eventim começou a 0h01 desta sexta-feira (21) e os ingressos para venda on-line já estão esgotados. O SP1 acompanhou as filas no Allianz Parque nesta sexta.

Poucas horas depois do início das vendas para o segundo show, apareceu uma mensagem no site dizendo "Não disponível no momento". Para o primeiro show em São Paulo e para o show em Porto Alegre, no dia 11, aparece que está "Esgotado".

Com a alta procura, o site Eventim - responsável pela comercialização - apresentou instabilidade e teve seu processo de venda pela internet criticado. A Eventim afirma que seu sistema é capaz de processar até 40 mil solicitações por segundo e, por causa disso, ingressos para eventos com alta demanda podem ser reservados segundos após o início das vendas.

"Sendo assim, a mensagem de ingresso ou setor 'não indisponível no momento' refere-se a indisponibilidade momentânea de inventário para aquela opção, devido os mesmos já estarem alocados para outros usuários, dentro de um carrinho ou em processo de pagamento", diz a empresa em comunicado. "Ingressos ou setores podem retornar à venda, caso o usuário desista de sua compra ou o pagamento não seja aprovado."



Alguns fãs usaram as redes sociais para reclamar dos ingressos esgotados rapidamente. Foto: Twitter

