Ingressos do Rock in Rio da venda extra estarão disponíveis a partir das 19h

Rock in Rio faz uma venda extraordinária de ingressos para o festival, nesta terça-feira (8), a partir das 19h. Não há informação de quantos ingressos serão postos para compra. Eles custam R$ 455 (inteira) e R$ 227,50 (meia).

Alguns dos clientes que compraram ingressos com boleto bancário não realizaram o pagamento, ocasionando o cancelamento do pedido. A venda será no site ingresso.com.



Lady Gaga canta na edição deste ano do festival americano Coachella (Foto: Reuters)



Veja dicas para comprar

Tenha em mãos um cartão de crédito ativo e com limite suficiente para compra. Não são aceitos cartões de débito. O parcelamento é em até seis vezes sem juros.

Quem comprou ingressos para outros dias em outras vendas pode comprar nesta venda extraordinária. Mas há um limite de quatro ingressos por dia, por CPF, somando todas as etapas de venda de 2017. Se você adquiriu quatro ingressos para um mesmo dia, você não poderá comprar mais para o tal dia em nenhuma das outras vendas. Você ainda pode comprar ingressos para outros dias que não tenha chegado ao limite de quatro.

Abra navegadores diferentes para compra, em um aperte F5 (para atualização da página de um modo mais rápido) e no outro não faça isso.

Entre no site de vendas um pouco antes do horário, 19h.

Festival é em setembro

O festival acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. Neste ano, a Cidade do Rock vai ser montada no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.

Neste ano, as atrações principais de cada noite do Palco Mundo serão Lady Gaga (15), Maroon 5 (16), Justin Timberlake (17), Aerosmith (21), Bon Jovi (22), The Who e Guns N' Roses (co-headliners, 23) e Red Hot Chili Peppers (24).

