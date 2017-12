Infinity War: trailer torna-se o mais visto na história nas primeiras 24 horas

Vingadores: Guerra Infinita conta com o trailer mais visto da história nas primeiras 24h, com 230 milhões de views. Com isso, o novo longa da Marvel bateu o recorde anterior que era de It: A Coisa, que contava com 197 milhões (Via CBM).

O anúncio foi feito pela própria produtora, que publicou uma mensagem no twitter agradecendo aos fãs. “Obrigado aos melhores fãs do Universo que fizeram Os Vingadores: Guerra Infinita o trailer mais visto de todos os tempos com 230 milhões de visualizações em 24h!”, tuitou a produtora. Vingadores: Guerra Infinita chega em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 tem estreia marcada para 2 de maio de 2019.

Homem Formiga

O aguardado trailer de Vingadores: Guerra Infinita foi divulgado e muitos fãs questionaram a ausência do Homem-Formiga. Depois disso, algumas montagens foram divulgadas na internet, mostrando o personagem em sua versão pequena, em cima da asa do Falcão. Paul Rudd está no elenco do filme e deve sim aparecer em algum momento, mas a imagem divulgada online é falsa.

