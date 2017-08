HQs raras sobre a origem da Mulher-Maravilha vão a leilão milionário

A Mulher-Maravilha continua dando as cartas entre os heróis do universo DC Comics. Agora, três quadrinhos raros com a personagem vão a leilão no eBay, site americano de comércio eletrônico, no próximo dia 13 de agosto.

Entre eles, está o primeiro exemplar em que a personagem aparece, "All Star Comics #8", de dezembro de 1941. Em seguida, teve sua estreia na capa do "Sensation Comics #1" em janeiro de 1942, também à venda.

As duas edições não chegaram a ser lançadas oficialmente, e a existência de ambas não era confirmada até agora -o que explica sua raridade.

Com o sucesso, a personagem ganhou seu próprio quadrinho, "Mulher-Maravilha #1". Lançado em julho de 1942 e escrita por Charles Moulton, o exemplar também estará disponível para receber lances.

As revistas serão leiloadas por Darren Adams, dono de site de venda de quadrinhos americano. Adams já fez leilão semelhante com outro herói. Em 2014, vendeu o HQ "Superman Action Comics #1" por US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 10 milhões). A expectativa é que Mulher-Maravilha alcance valor próximo.

A ação faz parte da campanha eBay for Charity e uma parcela do valor arrecadado será doado para a Trafficking Hope, ONG dedicada à prevenção do tráfico de pessoas.

Mulher-Maravilha ganhou destaque este ano com a estreia de seu primeiro filme nos cinemas, estrelado pela israelense Gal Gadot e dirigido pela americana Patty Jenkins, após uma ponta em "Batman vs Superman".

O filme, que ainda está em cartaz no Brasil, faturou US$ 392 milhões nos Estados Unidos e se tornou a segunda maior bilheteria do ano no país, atrás apenas de "A Bela e a Fera". Também é a maior bilheteria mundial de um filme com atores dirigido por uma mulher na história, com US$ 782,5 milhões (cerca R$ 2,5 bilhões) até agora -a animação "Frozen", codirigida por Jennifer Lee, ao lado de Chris Buck, arrecadou US$ 1,3 bilhão.

A cifra deixa para trás "Batman vs. Superman: A Origem da Justiça" (2016) e "O Homem de Aço" (2013).

O lançamento do filme teve impacto nas vendas de produtos relacionados à heroína no eBay. As compras no primeiro semestre aumentaram em 59% as vendas de 2015, segundo o site.

O termo "Wonder Woman" foi pesquisado no site mais de 460 mil vezes -entre os itens mais populares estão selos, HQs e figurinos.

O leilão no eBay estará disponível na página www.ebay.com/wonderwoman a partir das 21h do dia 13 de agosto.

FolhaPress