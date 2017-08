Henri Castelli muda o visual e fica mais loiro para nova novela

Henri Castelli passou por uma transformação no visual para atuar em Tempo de Amar, nova novela das 6. O ator contou que o cabeleireiro Fabinho Araújo foi o responsável pelo novo look.

"Meu amigo Fabinho Araújo na preparação do visual do meu novo personagem em Tempo de Amar. Passamos metade do nosso domingo [fazendo a transformação], mas ficou muito bom", disse o ator, revelando que o processo para clarear o cabelo levou tempo. Ele também aproveitou para elogiar o profissional: "Não é porque sou seu amigo, mas você é talentoso demais".

O ator, que havia adotado o uso de megahair e barba para atuar na novela Sol Nascente, encerrada em março deste ano, já havia se livrado da barba e do alongamento capilar após o fim da trama. Para o novo papel, além de clarear o cabelo, Henri vai continuar sem barba.

Quem