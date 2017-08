HBO oferece U$ 250 mil para hackers não vazarem episódios de 'GoT'

Os hackers por trás da recente invasão aos servidores da HBO divulgaram um email no qual a emissora norte-americana lhes oferece 250 mil dólares como "pagamento de recompensa".

A HBO ofereceu o dinheiro como parte de um programa no qual hackers profissionais são recompensados por identificarem falhas de segurança, de acordo com a revista "Variety". A emissora também pediu que o prazo para pagamento fosse prorrogado em uma semana.

No início desta semana, os hackers exigiram que a HBO pagasse "seis meses de salário em bitcoin em três dias", alegando receber entre 12 e 15 milhões de dólares anuais com extorsão de empresas.

No último vazamento foram divulgados emails trocados por executivos da emissora, senhas de funcionários, o roteiro do quinto episódio da sétima temporada da série e um arquivo contendo números de telefone e emails dos atores.

O quarto episódio da nova temporada de "GoT" vazou na internet na última sexta-feira (4), dias antes de sua transmissão original. Apesar disso, o episódio bateu recorde de audiência e apresentou uma das maiores batalhas da série.

O próximo capítulo de "Game of Thrones", intitulado "Eastwatch" vai ao ar no domingo (13) e deverá mostrar Daenerys perdendo o controle e o exército dos mortos se aproximando do Norte.

Folhapress