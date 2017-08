HBO é hackeada; episódios de 'Game of Thrones' são roubados

A HBO anunciou nesta segunda-feira (31) que teve seus servidores hackeados e que informações e episódios da série "Game of Thrones" foram roubados.

"A HBO sofreu recentemente um incidente cibernético, o que resultou na exposição de informações de propriedade da empresa", disse o canal por meio de comunicado.

Segundo e-mails enviados por hackers para sites americanos de tecnologia e cultura pop, são 1,5 terabytes de dados roubados da HBO, com roteiros, episódios não lançados, relatórios financeiros, entre outros arquivos.

"Começamos imediatamente a investigar o incidente e estamos trabalhando com empresas de segurança pública e de segurança cibernética. A proteção de dados é uma prioridade máxima na HBO, e levamos a sério nossa responsabilidade de proteger os dados que possuímos".

Ataque vazou filmes e e-mails da Sony

Em 2014, após um ataque hacker aos sistemas dos estúdios da Sony Pictures, filmes foram vazados e e-mails da empresa foram divulgados.

Os Estados Unidos concluíram que a Coreia do Norte era a principal responsável pelo ataque. A informação veio à tona logo após a Sony cancelar o lançamento do filme "A entrevista", comédia sobre um plano fictício da CIA para assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-Un.

O "Guardians of Peace" (Guardiões da Paz, em tradução), grupo que alega ser responsável por invadir as redes da Sony, ameaçou atacar as salas de cinema que exibissem "A entrevista".

G1