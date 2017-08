Hackers vazam roteiro de episódio inédito de 'Game of Thrones' e emails da HBO

O site da revista "The Hollywood Reporter" afirma ter recebido o resumo do roteiro de um episódio inédito de "Game of thrones" e o equivalente a um mês de emails de um alto executivo da HBO. O material teria sido vazado pelos hackers que atacaram os servidores do canal por assinatura, no dia 31 de julho.

As mensagens seriam a primeira evidência de que os hackers tiveram acesso a dados pessoais da empresa.

A "The Hollywood Reporter" também afirma ter recebido planilhas de marketing e planos de mídia para "Game of thrones". O site diz que não irá compartilhar o conteúdo desses materiais. Os hackers teriam enviado ainda um vídeo com uma mensagem a Richard Plepler, CEO da HBO.



No ataque do dia 31 de julho, o canal revelou que os invasores tiveram acesso a 1,5 terabytes de informações.

Ajuda do Google

Na quarta-feira (2), a HBO enviou ao Google um pedido para retirar de seus resultados de busca os dados roubados da emissora por hackers, segundo a revista "Variety". A empresa teria contratado uma companhia de segurança, IP Echelon, para enviar o aviso dentro da Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital, que criminaliza também a distribuição de tecnologias que permitam evitar medidas de proteção dos direitos autorais.

G1